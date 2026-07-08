Подросток напал на школу в Баварии и ранил ножом двух учениц

Подросток в Баварии напал на школу во время занятий. Есть пострадавшие, сообщила немецкая газета Bild .

По данным издания, 16-летний юноша ранил ножом двух школьниц в гимназии Welfen-Gymnasium в городе Шонгау. Раненых девочек доставили в больницу на вертолетах, их жизни ничего не угрожает.

Нападавший попытался скрыться, но его задержала полиция. У подростка изъяли нож и огнестрельное оружие. Полиция проверяет, является ли нападавший учеником этой гимназии.

В апреле вооруженный ученик напал на лицей в Турции. Школьник ворвался в профессионально-техническое учебное заведение с дробовиком, пострадали 12 учеников и трое учителей.

Практически в это же время в Кахраманмараше ученик устроил стрельбу в своей школе, погибли четыре человека. Пострадали как минимум 20 человек. Нападавший покончил с собой.