Делегацию Конго отговаривали от визита в Москву на День Победы

Делегацию Конго пытались уговорить отменить визит в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летней годовщины Победы. Об этом президент республики Дени Сассу-Нгессо заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«Некоторые организовывали кампании для того, чтобы отговорить нас от поездки, но мы здесь», — сказал он.

Сассу-Нгессо выразил Путину благодарность за то, что в России помнят о вкладе и участии Конго во Второй мировой войне. Президент республики также высоко оценил героизм советских солдат, одержавших победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.

В среду 7 мая лидеры стран начали прибывать в Москву для участия в торжественных мероприятиях в День Победы. В среду в столицу прилетели президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Венесуэлы Николас Мадуро.