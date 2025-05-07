Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро после переговоров подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Переговоры лидеров стран в среду начались с беседы глав государств в узком составе и продолжились на официальном завтраке с участием членов делегаций.

Путин и Мадуро обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, финансовой, политической, культурно-гуманитарной, научно-технической сферах, обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня.

Мадуро посетит торжественное мероприятие на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы 9 Мая вместе с 18 главами других стран.

Главы государств СНГ получили приглашения приехать на парад Победы в Москве лично от Путина.