Вучич по прилету в Москву прогулялся по Красной площади

После вынужденной посадки в Баку президент Сербии Александр Вучич прилетел в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он показал в Instagram* прогулку по Красной площади.

«И вот я на Красной площади, перед храмом Василия Блаженного. Долго, больше четырех лет, я не был в Москве. И добирался дольше, чем Черчилль, Рузвельт и Сталин до Ялты — но такие уж времена настали в мире», — сказал политик.

Вучич заявил, что гордится независимой политикой Сербии. Он отверг обвинения в отказе от проевропейского пути и поблагодарил всех верных своей стране.

Сербский народ, напомнил президент, боролся с фашизмом. Он призвал помнить об этом и не допускать таких явлений в будущем.

Власти Латвии и Литвы закрыли самолету Вучича перелет в Россию. В пути на празднование Дня Победы ему пришлось сделать временную остановку в Баку.

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