Си Цзиньпин прилетел в Россию на празднование Дня Победы

Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Россию. Его самолет приземлился в Москве вечером 7 мая.

Глава КНР прибыл в аэропорт Внуково-2 в районе 18:00 по московскому времени. По предварительной информации, его визит в Россию продлится по 10 мая включительно. Си Цзиньпин примет участие в торжествах по поводу празднования 80-летия Победы.

Также в Москву прилетел президент Сербии Александр Вучич. Его путь в российскую столицу оказался непростым — самолет Вучича ранее совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку. После получения разрешения на полет до России экипаж воздушного судна продолжил рейс.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро тоже прибыл на празднование Дня Победы. Он провел переговоры с Владимиром Путиным, по итогам которых президенты подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами.