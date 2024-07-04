Члены ШОС объявили страну проведения саммита 2025 года

Члены ШОС посвятили 2025 год устойчивому развитию и запланировали саммит в КНР

Следующее заседание совета глав государств — членов ШОС пройдет в Китае. Объединение решило посвятить 2025 год теме устойчивого развития. Положения Астанинской декларации опубликовала пресс-служба объединения.

«Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике», — объявили участники саммита.

Члены ШОС приняли инициативу «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие». Они выступили за право народов на самостоятельный выбор путей своего развития и подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий. Следующий саммит организации запланировали провести в Китае, а 2025 год объявили годом устойчивого развития.

Китай стал председателем ШОС в 2024–2025 годах, до этого в течение года работой организации руководил Казахстан.

Заседание совета открылось в Астане, на нем объявили о принятии Белоруссии в объединение. Президент России Владимир Путин назвал ШОС и БРИКС опорами нового миропорядка и заявил о большом интересе третьих стран к их деятельности.

Историю легендарного Самотлорского месторождения рассказали на ВДНХ

Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте