Путин назвал ШОС и БРИКС опорами нового зарождающегося миропорядка

Фото: РИА «Новости»

Шанхайская организация сотрудничества наряду с БРИКС представляют основные опоры нового зарождающегося миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. Оценку роли объединений глава государства дал на саммите ШОС в Астане, сообщило РИА «Новости».

ШОС и БРИКС на сегодня являются локомотивами глобального развития и утверждения подлинной многополярности, подчеркнул Путин.

В работе организации приоритетной задачей, по мнению президента России, выступает обеспечение безопасности стран-участниц. С учетом этого, напомнил он, региональная антитеррористическая структура ШОС будет преобразована в универсальный центр.

Ранее о значении Шанхайской организации сотрудничества для всего мира на полях саммита высказался председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что ШОС стоит на стороне справедливости и на правильной стороне истории.

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