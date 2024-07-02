Кремль рассказал о подготовке Путина к саммиту ШОС в Казахстане

Президент России Владимир Путин приступил к подготовке к предстоящей поездке в Астану на саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что саммит продлится два дня и завершится в четверг, 4 июля.

«Президент в Кремле, готовится к поездке в Астану. Завтра-послезавтра он работает в Астане (на саммите ШОС — прим.ред.). Напряженная повестка дня», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Подробностей предстоящих встреч российского лидера представитель Кремля не раскрыл, пояснив, что помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг, где раскроет все детали двухдневной программы.

Саммит в Астане пройдет в формате ШОС+ с участием глав государств и правительств 16 стран.

Одним из участников саммита ШОС станет председатель КНР Си Цзиньпин, который отправился в небольшое турне по странам Центральной Азии. Кроме китайского лидера в Астану приедут главы Белорусии, Турции, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, и Туркменистана в качестве партнеров по диалогу.

Также ожидаются делегации ООН, Организации экономического сотрудничества, Исламская организация продовольственной безопасности, Содружество независимых государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Евразийская экономическая комиссия и другие.

Главной темой саммита заявили «Укрепление многостороннего диалога: стремление к устойчивому миру и развитию».

Авторы программы «Москва. Кремль. Путин» в конце прошлой недели заявили, что президент России на саммите ШОС, вероятно, проведет встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.