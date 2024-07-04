Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане начался с церемонии подписания документов о приеме Белоруссии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна стала полноправным членом объединения. Его процитировали «Известия» .

«Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято», — объявил он.

Токаев заявил, что Белоруссия за короткое время выполнила все процедуры, необходимые для полноправного членства в ШОС. Саммит в Астане открылся с подписания документов о ее принятии. Президент Казахстана назвал организацию одной из самых влиятельных международных структур и поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с членством в ней.

Заседание глав стран — членов ШОС в Астане пройдет под девизом укрепления многостороннего диалога. В нем примет участие президент России Владимир Путин.