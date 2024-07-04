Путин заявил о желании многих стран и организаций работать с ШОС

Путин: многие страны и организации стремятся к налаживанию отношений с ШОС

Фото: РИА «Новости»

Многие страны и международные организации стремятся наладить диалог с ШОС и подключиться к ее работе. Об этом во время заседания совета глав государств — членов ШОС в Астане заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«По мере укрепления авторитета и влияния ШОС растет интерес к ее деятельности со стороны других государств и международных структур», — заявил он.

Путин предложил рассмотреть многочисленные заявки от стран, желающих сотрудничества.

Утром Белоруссия стала новым полноправным членом ШОС. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Заседание глав стран — членов ШОС в Астане проходит под девизом укрепления многостороннего диалога. Саммит завершится сегодня.

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