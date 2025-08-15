Член российской делегации показал фото Аляски по прибытии на переговоры с Трампом

NASA Earth/Keystone Press Agency
Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Российская делегация прибыла на Аляску. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев показал в соцсети X фото из иллюминатора самолета.

«Солнечно и красиво на Аляске», — подписал он снимки.

Дмитриев показал виды на полуостров с большой высоты. В объектив попали леса и прибрежная зона.

Кроме главы РФПИ на Аляску прибыли министр иностранных дел Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев, передвижения спецборта Ил-96В засек сервис Flightradar24. В Анкоридже 15 августа пройдет встреча российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, главной темой станет урегулирование конфликта на Украине.

Организация переговоров стала вызовом для Секретной службы США. Неделю назад, когда Трамп назвал место встречи, на Аляске находился всего один агент.

