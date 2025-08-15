Член российской делегации показал фото Аляски по прибытии на переговоры с Трампом

Российская делегация прибыла на Аляску. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев показал в соцсети X фото из иллюминатора самолета.
«Солнечно и красиво на Аляске», — подписал он снимки.
Дмитриев показал виды на полуостров с большой высоты. В объектив попали леса и прибрежная зона.
Кроме главы РФПИ на Аляску прибыли министр иностранных дел Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев, передвижения спецборта Ил-96В засек сервис Flightradar24. В Анкоридже 15 августа пройдет встреча российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, главной темой станет урегулирование конфликта на Украине.
Организация переговоров стала вызовом для Секретной службы США. Неделю назад, когда Трамп назвал место встречи, на Аляске находился всего один агент.
В Британии назвали встречу Путина с Трампом опаснейшим моментом для Зеленского
Главный нарколог Подмосковья напомнил об опасности разливного алкоголя
Совкомбанк заработал 17,5 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО с начала года
Российские военные освободили Александроград в ДНР
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 32 парках в выходные
Фейк: в Реутове перестала работать лаборатория в детской поликлинике
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте