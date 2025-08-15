Член российской делегации показал фото Аляски по прибытии на переговоры с Трампом

Глава РФПИ Дмитриев показал фото Аляски по прибытии на переговоры с Трампом

Российская делегация прибыла на Аляску. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев показал в соцсети X фото из иллюминатора самолета.

Дмитриев показал виды на полуостров с большой высоты. В объектив попали леса и прибрежная зона.

«Солнечно и красиво на Аляске», — подписал он снимки.

Кроме главы РФПИ на Аляску прибыли министр иностранных дел Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев, передвижения спецборта Ил-96В засек сервис Flightradar24. В Анкоридже 15 августа пройдет встреча российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, главной темой станет урегулирование конфликта на Украине.

Организация переговоров стала вызовом для Секретной службы США. Неделю назад, когда Трамп назвал место встречи, на Аляске находился всего один агент.