Трамп познакомился с российским послом Даричевым

Трамп нашел окошко в графике, чтобы познакомиться с российским послом в США

Президент США Дональд Трамп нашел окошко в своем графике, чтобы лично познакомиться с послом России в Вашингтоне. Об этом рассказал сам российский дипломат Александр Дарчиев, его слова привело РИА «Новости» .

«Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне дня России», — сообщил Дарчиев.

Ранее российский посол рассказал о новом раунде переговоров между Россией и США. Дарчиев отметил, что стороны и в самом деле настраивают диалог, но путь остается сложны, и оборваться он может в любой момент.

В отношениях России и США есть много «завалов», трудности добавляет некое «глубинное государство» в Штатах. Следующая встреча делегаций пройдет в Москве.