Мерзлая земля. Как на самом деле живет Аляска?

Владимир Путин летит на Аляску. Встрече двух лидеров неожиданно предшествовала завирусившаяся публикация об аэропортах: некие граждане выяснили, что на одной Аляске аэропортов больше, чем во всей России. Табличка с шокирующими данными быстро переросла в спор о том, как жил бы этот регион, если бы его не продали. И как бы жила Россия, если бы пошла другим путем, без революций и перестроек. Так как мне недавно пришлось много читать и смотреть о современной Аляске, смею поставить под сомнение версию о том, что ей очень повезло.

Не совсем так Начну с пресловутых аэродромов. Тут я, что называется, уперлась. Стало интересно, куда они летают. Я покопалась, теперь отчитываюсь. Итак, Аляска: аэропортов там нашла целых 586. Из них публичных — 283. Все равно серьезно, не спорю. Что насчет твердого покрытия? Только 55 публичных аэропортов его имеют. Остальные — грунтовка и гравий. Проверяйте сами — сайт Globalair. Приятного полета!

Фото: Eric Engman/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

А что у нас? Говорят, в России менее 300 аэропортов и аэродромов. На сайте aopa.ru указано, что в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане сегодня насчитывается 4452 аэродрома без вертолетных площадок. К сожалению, автоматически посчитать нельзя, приходится на глаз оценивать, сколько из этих объектов у соседей. Кажется, около 300-400. Может, 400. Остальные у нас. В западной и центральной частях России более половины аэродромов не действующие, то есть их не обслуживают, но они есть. Сохранилась полоса, хотя нет освещения и персонала. За Уралом процент действующих аэропортов выше. На Аляске 55 асфальтовых публичных аэропортов, далеко не у всех есть подсветка и персонал, по сути, в списке просто твердые посадочные полосы. Сколько у нас аэродромов с твердым покрытием? Сложно считать, приходится вручную проверять точки на карте на этом сайте. Давайте посмотрим аэродромы в тюменской бывшей «матрешке» (Тюмень, ХМАО и ЯНАО), потому что она единственная из российских регионов сопоставима с Аляской по климату и площади.

Фото: Аляска. Steven J. Kazlowski/Steve Kazlowski / DanitaDelimont / www.globallookpress.com

«Матрешка» даже меньше: 1,46 миллиона квадратных километров против 1,7 миллиона квадратных километров площади Аляски. Пятидесяти пяти, может, и не будет у «матрешки» аэропортов с аэродромами, но я насчитала их в районе 40. Если выбрать фильтры «твердое покрытие, освещение», выходит 21-24 аэропорта (границы регионов не отмечены на карте). Вспоминаем, что нам неизвестно, сколько из 55 аляскинских публичных аэродромов с твердым покрытием имеют освещение и что Аляска больше тюменской «матрешки».

Фото: DanitaDelimont / www.globallookpress.com

Я лично к тому же вспомнила, что выросла в Тюмени. Была и на севере. Откровенно говоря, не представляю, куда бы нам надо было летать. Раньше ходила гражданская авиация между селами. Люди летали в магазин, на рынок, в больницу. И это не только на севере: уже южнее Тобольская есть селения, отрезанные от городов Тоболом. Конечно, жители расстроены. Но они бы предпочли не аэродром, а автодороги. У нефтяников на севере вертолетные площадки. Селений, которые имели бы сообщение только по зимнику, в округах почти и не осталось. Я, откровенно говоря, не понимаю, куда бы нам хотелось летать по Тюменской области.

Фото: Thomas Sbampato/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Дорог мало, вот и летают А аляскинцев понимаю: столица — город Джуно — не соединен со штатом автодорогами, туда можно прилететь или приплыть. Лучше всяких слов положение дел иллюстрирует один этот факт. Если бы жители Тюменской области могли в Тюмень только приплыть или прилететь, вот это был бы номер. Протяженность железных дорог на Аляске — 760 километров. Еще столько же — старые пути, запасные, тупиковые, пути в депо. Штат, если что, самый крупный в США, почти в два раза больше остальных. Автодорог на Аляске — 5100 километров. Для сравнения, в Тюменской области, если брать ее с округами, 31 тысяча километров автомобильных дорог. На Аляске, если верить правительственному сайту, осталось около 23 тысяч километров дорог, включая грунтовки. Из них менее 5000 километров асфальтированы, еще почти столько же — с щебеночным покрытием. В «матрешке» дорог с твердым покрытием — 23 тысячи километров.

Фото: Город Джуно, столица Аляски. Jochen Tack/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Дорог у американцев, конечно, много. По автодорогам они нас бьют вчистую, не спорю. По протяженности железнодорожных путей — тоже. Но вот какое дело: в России из 87 тысяч километров путей электрифицировано 44 тысячи, а у американцев — всего 1,6 тысячи километров. На какой тяге ездят — непонятно. Пассажиропоток в США на железной дороге в три с лишним раза меньше нашего: 45 миллионов пассажирокилометров против 136 миллионов у нас (данные на 2019 год). Притом что в России в статистику не входят перевозки метро, а у американцев — да.

Уже не так радостна жизнь аляскинцев, да? Летают, а что делать. Люди с патологическим комплексом национальной неполноценности могут сколько угодно рассказывать о развитой аляскинской авиации, но приятнее все же за продуктами ездить, а не летать. Еще и с грунтованных площадок.

Знаете, я летом увлеклась вдруг историей аляскинского серийного убийцы Роберта Хансеса, который орудовал полвека назад и убил 17 женщин. Сначала читала о нем, затем посмотрела кино «Мерзлая земля», снятое уже в 2013 году, — по мотивам поисков Хансена и признаний выжившей жертвы. Посмотрела множество сюжетов, видеофильмов, телепередач и стримов с Аляски: журналисты, криминалисты, блогеры до сих пор рассказывают о Хансене. Что-то меня в этой истории зацепило. Не маньяк, конечно, а обстановка на Аляске. Первое, что бросилось в глаза, — самолет. Маньяк передвигался на личном самолете. В лесу в горах у него было несколько ВПП, которые, видимо, тоже попали в статистику аэропортов. Он хватал девушек-проституток, издевался над ними, потом живых грузил в свое аэроплан и увозил в лес. Там убивал и закапывал.

Фото: Роберт Кристиан Хансен — американский серийный убийца, получивший в СМИ прозвище «Мясник-пекарь». Полицейский департамент Аляски / Википедия

Полицейские и сотрудники Нацгвардии, которые его ловили, тоже летали на самолетиках. Если им нужно было посетить городок в 20 милях от Анкориджа, они сначала ехали в аэропорт — дорог нет! Почитала, посмотрела ради интереса новости последних лет: у них не только серийные убийцы и детективы на самолетиках летают, но и насильники, и даже карманники.

Мрачное место Вообще, увиденное удивило. Что летают — полдела. Я смотрела уже современные репортажи с Аляски, из Анкориджа и маленьких городков — веет страшной безнадегой. Не такая безнадега, как у нас, когда пьют и потомственные маргиналы. А там что-то глобально тяжелое. Один большой город Анкоридж, почти 300 тысяч человек, но нет ярко выраженного центра: сначала какие-то ангары в сайдинге, потом идут дома среднего класса, затем — щитовые домики и трейлеры. Город, где надо жить между машиной, домом и работой, не выходя на улицу: ничего нет приятного для глаз.

Фото: Анкоридж. Wu Xiaoling/XinHua / www.globallookpress.com

Была новость, что нашим журналистам из кремлевского пула негде разместиться: предлагают только номера за 70 с лишним тысяч рублей за ночь или ночевку на стадионе. Пресса наша наверняка решила, что над ней издеваются. А я так не думаю: открыла карту Анкориджа и посмотрела, как там, к примеру, выглядит отель «Шератон». Вы тоже откройте. И соглашались бы на стадион. Нет там ничего почти. Домики щитовые на Аляске — это, конечно, испытание. Маленькие, приземистые, как у нас дачи — судя даже по картам Google, большинство живет в них. Отопление в основном автономное, у дома стоит чаще oil tank — цистерна с нефтью, от нее топятся. Поинтересовалась: да, это популярный вид отопления. И газгольдер, это когда цистерну с газом закапывают в землю и заправляют раз в год-два. В городах отапливаются и печами. Даже встретила упоминание о топке по-черному, но не знаю, правда ли. Не удивлюсь, если правда. Все какое-то мрачное, заросшее, люди толстые, в растянутых футболках.

Фото: Luc Novovitch/Luc Novovitch / DanitaDelimont.c / www.globallookpress.com

По числу убийств Аляска в лидерах среди штатов. Нашла подробные данные за 2019 год: 10,8 убийства на 100 тысяч населения. В России в том же году этот показатель равнялся пяти. Если наберете в поиске alaskan serial killers, то узнаете, что край этот изобилует серийными убийцами. Обстановка потому что гнетущая. Самоубийств — 27,6 на 100 тысяч населения, данные за 2022 год. В России в том же году показатель был 9,7. Зачем-то пошла смотреть динамику. В американском бюро статистики нашла данные не ранее 2005-го: тогда на Аляске было 5,2 самоубийства на сотню тысяч жителей. Пятикратный рост. В целом почти во всех штатах США отмечен двух-/шестикратный рост числа самоубийств за неполные 20 лет. Почему так?

Фото: Thomas Sbampato/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Наркоэпидемия Когда-то я смотрела сериал об эпидемии фармацевтических наркотиков в США, называется «Ломка». Она еще известна как фентаниловая эпидемия. Фармгиганты проллобировали бесконтрольную продажу опиодных обезболивающих, чем подсадили на них население. Пока гражданское общество объединялось вокруг фармлобби, добивалось ужесточения продажи опиоидных препаратов, наркомафия научилась синтезировать фентанил — дешевый и смертельный опиоид. Страна погрязла в наркомании, которая выкосила уже не одно поколение нормальных людей, поcкольку в Соединенных Штатах часть опиоидных наркоманов получила зависимость в аптеках, куда их отправляли врачи за обезболивающими таблетками: от головной боли, от ревматизма, от невралгии.

Фото: Bryan Olin Dozier via www.imago-/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

В России была аптечная наркомания, недолго: когда в аптеках покупали кодеинсодержащие препараты, а также тропикамид. За тем и другим в аптеку шли уже состоявшиеся и гниющие наркоманы! В Штатах люди шли за таблетками от боли. Были мощные рекламные кампании фармгигантов. Сейчас эти же фирмы выдают гранты на борьбу с наркоманией. Я серьезно.

Аляска — один из лидеров по получению таких грантов. И один из лидеров по потерям от фармнаркомании. Дело в том, что когда в 90-х фармлоббисты сговорились продвигать опиоидные обезболивающие, первыми на них подсели регионы с высоким травматизмом: те, где развивались деревозаготовки и шла добыча угля. Аляскинские лесорубы одними из первых подсели на рецептурные опиоиды.

Помимо травм, там еще и климат тяжелый: от работы на морозе у людей болят суставы. Аляска раньше начала вымирать и маргинализироваться, нежели, к примеру, Западная Вирджиния, где сегодня самая высокая смертность от передозировок по штатам. Конкретно на Аляске пик наркосмертей пришелся на 2023 год. Возможно, рост продолжился, но пока нет полных данных. В 2023 году на Аляске от передозировки умерли 342 человека, то есть 46,65 на 100 тысяч населения. За год рост на треть (0,046% от общего числа). Сюда включены смерти исключительно от наркотического отравления.

Фото: Eric Engman/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В России пик смертности — 2021 год, пандемия. Люди сидели дома и сходили с ума. Зафиксировано 10 043 смерти от наркотиков на всю страну, 6,87 человека на 100 тысяч жителей (0,00687% от населения). Чистоте сопоставления мешает факт, что в российскую статистику входят смерти не только от отравления, но и от наркопсихозов: солевые психозы, психозы на ломке. Если кто-то полез на крышу и сорвался, под солями попал под машину или был придавлен поднятым книжным шкафом, его включат в этот список. Собственно отравлений, полагаю, около двух третей. Включены ли в эту статистику погибшие от сепсиса — непонятно, только если тело вынесли непосредственно из притона. Американская статистика включает исключительно смерти от передозировки — overdoses. Для сравнения, в том же 2021 году только от передозировки фентанилом в США погибли более 70 тысяч человек, в последующие годы это число росло. Лишь 16 июля 2025 года Трамп подписал указ о полном запрете оборота фентанила.

Помните заставку про карусель — радость для всех? «Прокатись на нашей карусели». Самолеты и впрямь бороздят просторы Аляски. Но есть в аттракционе нюансы: летать придется, потому что нет дорог, зато есть наркоманы, убийцы и самоубийцы…

Зачем я это все пишу? Песня о «а у них негров линчуют» не нова, ею не удивишь. Дело в том, что не первый год в американской прессе муссируют новости о том, будто Россия хочет вернуть Аляску, хотя ни одно обличенное властью лицо у нас за последние 100 лет, кажется, вопрос о принадлежности Аляски не поднимало. Между тем прямо сейчас американские СМИ нагоняют трафик сообщениям о том, будто бы Путин летит отнимать Аляску. Ссылаются почему-то на Владимира Соловьева, словно это у нас субъект принятия политических решений.

Фото: Wu Xiaoling/XinHua / www.globallookpress.com

Откуда появились у американцев страхи по поводу Аляски и почему удается их успешно монетизировать? Оттуда, из конца 2010-х годов, когда Аляска уже сильно пострадала от наркоэпидемии и вышла на стабильно высокий показать уровня самоубийств. В то время у аляскинцев появились шуточки насчет возвращения в Россию, они записывали ролики об этом, кто-то даже предлагал создать петицию. По типу тех же шуточных обращений, что наши люди записывали, к примеру, к Бараку Обаме или Ангеле Меркель: чтобы починили дорогу, построили мост.

Фото: Thomas Sbampato/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Шутить на такие темы можно и в Штатах, но зашучиваться — нельзя, там есть Нацгвардия. Жители Аляски с горечью шутили, что избавить их от наркоугара, стагнации, роста преступности суицидов может разве что Россия. Смех смехом, но они, видимо, сообразили, что через Берингов пролив, рукой подать от них, есть место, где угашенные наркоманы не умирают на улицах, люди в три раза меньше убивают себя и в восемь раз — окружающих.