США столкнулись с трудностями при подготовке к саммиту на Аляске

Bloomberg: проведение саммита на Аляске стало вызовом для Секретной службы США

Американская секретная служба столкнулась с различными трудностями при подготовке к проведению саммита на Аляске. Об этом сообщило Bloomberg .

«Когда [Дональд] Трамп объявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным неделю назад, единственный агент, размещенный на посту Секретной службы на Аляске начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни», — отметили в публикации.

Перед агентством поставили чрезвычайно сложную задачу — защищать лидеров США и России одновременно, поэтому начался «тотальный спринт, сжатый в одну неделю».

Авторы статьи отметили, что сотрудники спецслужб США могут без ограничений перемещать оружие по стране, но трудности возникли из-за географического положения Аляски.

Проведение саммита также совпало для спецслужб с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию и подготовкой к Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ранее Трамп назвал предстоящие переговоры с Путиным на Аляске важными и для России, и для Америки.