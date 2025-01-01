Сегодня 19:59 «Давил людей без остановки». Главное о теракте в Новом Орлеане Теракт в Новом Орлеане: мигрант за рулем внедорожника протаранил толпу 0 0 0 Криминал

США

ФБР

Преступления

Джо Байден

В Новом Орлеане в новогоднюю неизвестный на внедорожнике протаранил толпу людей, собравшихся около ночных клубов на улице Бурбон-стрит во французском квартале. По последним данным, жертвами наезда стали 12 человек, еще 35 получили травмы. ФБР трактовало случившееся как теракт. 360.ru собрал все, что известно к этому часу.

Фото: стоп-кадр видео YouTube

Проехал три квартала по прохожим

Опрошенные журналистами телеканала ABC News свидетели наезда заявили, что водитель даже не пытался остановиться и целенаправленно направлял машину в стоящие на тротуарах толпы людей. После это подтвердят представители полиции.

«Это было очень преднамеренное поведение. Этот человек пытался задавить как можно больше людей», — сказала руководитель полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик. Мэр города Латойя Кантрелл назвала случившееся терактом. «Мы знаем, что Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», — заявила она.

В Федеральном бюро расследований США сперва озвучили иную позицию.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

«ФБР пока не классифицирует произошедшее как террористический акт», — процитировал канал Fox News представителя спецслужб Алету Дункан. При этом она подчеркнула, что на месте наезда нашли самодельные взрывные устройства, но их назначение пока неизвестно. Час спустя служба сменила риторику. ФБР признало случившееся терактом. Перед Новым годом в Новом Орлеане были усилены меры безопасности, напомнил CNN, но предотвратить преступление это не помогло.

Что известно о водителе

После наезда на толпу преступник намеревался скрыться на автомобиле. Он достал автоматическую винтовку и стал стрелять в полицейских, которые пытались его остановить. В результате ранения получили двое правоохранителей. Водитель погиб под ответным огнем, заявили в ФБР. «Подозреваемый вступил в противостояние с правоохранительными органами. Он мертв. ФБР работает с партнерами, для того чтобы изучить все детали теракта», — говорится в заявлении ведомства, которое передал телеканал NBC News. На машине погибшего, по данным Must Read Alaska, виднелся «черный флаг с белыми буквами». Известно, что в момент наезда на пешеходов он был трезв. На нем была военная форма. ФБР проверяет террориста на предмет связи с «Исламским государством»*. Как выяснил Fox News, два дня назад мужчина, совершивший теракт, пересек границу США и Мексики в штате Техас. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал случившееся с проблемой незаконной иммиграции. «Прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране», — написал он в соцсети Truth Social.

Жертвы теракта

По официальным данным, в результате теракта в Новом Орлеане погибли 12 пешеходов. Еще 31 человек, включая двух полицейских, числится пострадавшим. Людей в состоянии различной степени тяжести госпитализировали в пять больниц города. Россиян среди них нет. Жертв могло быть намного больше — на месте происшествия ФБР обнаружило несколько самодельных взрывных устройств. Жителей Бурбон-стрит попросили срочно покинуть территорию на время работы саперов. Пока неизвестно, связана ли эта находка с терактом, однако силовики не исключили, что у водителя пикапа могли быть сообщники. Действующий президент США Джо Байден вышел на связь с мэром Нового Орлеана Латойей Кантрелл. Он пообещал городу «полную федеральную поддержку», сообщило NBC News. *Запрещенная в России террористическая организация.