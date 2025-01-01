Автомобиль протаранил толпу в Новом Орлеане и убил 10 человек

Водитель автомобиля протаранил толпу на пересечении улиц Канал и Бурбон-стрит во французском квартале Нового Орлеана. Погибли минимум 10 прохожих, более 30 получили ранения. Об этом со ссылкой на городское агентство по обеспечению готовности к стихийным бедствиям сообщил телеканал CNN .

В ведомстве заявили, что на место выехали сотрудники Службы общественной безопасности и полиции для проведения расследования всех обстоятельства аварии.

«Мы забежали в клуб, который закрыл двери. Когда нам наконец позволили выйти, полицейские запретили снимать на телефоны. Но я видел несколько трупов, которые даже не прикрыли, и большое количество раненых», — заявил собеседник журналистов.

В конце декабря мужчина, переехавший в Германию из Саудовской Аравии более 10 лет назад и получивший статус беженца, врезался в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. На месте погибли пять человек, более 40 получили ранения. Власти объявили, что квалифицируют аварию как теракт.