ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в городе Новый Орлеан как террористический акт. Заявление действующего президента США Джо Байдена опубликовали на сайте Белого дома.
«ФБР берет на себя руководство расследованием и расследует этот инцидент как акт терроризма», — отметил он.
Байден поручил своей команде оказать помощь государственным и местным правоохранительным органам в расследовании. Также он выразил соболезнования семьям погибших при теракте.
В свою очередь, избранный президент Дональд Трамп связал наезд грузовика на толпу с незаконной иммиграцией преступников в США. Жертвами теракта в Новом Орлеане стали 12 человек, еще 35 получили травмы. Среди пострадавших россиян не было.
После аварии преступник начал стрелять по полицейским и ранил двух человек. На месте происшествия ФБР обнаружило самодельные взрывные устройства.
ПВО сбила 19 дронов ВСУ над российскими регионами
Байден передал расследование теракта в Новом Орлеане ФБР
Россиян предупредили о распространении вируса гриппа с тяжелыми последствиями
Трамп обвинил мигрантов-нелегалов в теракте в Новом Орлеане
Налоговые вычеты для семей с детьми увеличились вдвое
Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте