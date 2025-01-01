Байден передал расследование теракта в Новом Орлеане ФБР

Байден: ФБР расследует наезд авто на людей в Новом Орлеане как акт терроризма

ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в городе Новый Орлеан как террористический акт. Заявление действующего президента США Джо Байдена опубликовали на сайте Белого дома.

«ФБР берет на себя руководство расследованием и расследует этот инцидент как акт терроризма», — отметил он.

Байден поручил своей команде оказать помощь государственным и местным правоохранительным органам в расследовании. Также он выразил соболезнования семьям погибших при теракте.

В свою очередь, избранный президент Дональд Трамп связал наезд грузовика на толпу с незаконной иммиграцией преступников в США. Жертвами теракта в Новом Орлеане стали 12 человек, еще 35 получили травмы. Среди пострадавших россиян не было.

После аварии преступник начал стрелять по полицейским и ранил двух человек. На месте происшествия ФБР обнаружило самодельные взрывные устройства.