Число жертв наводнения в Непале достигло 675

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 675 человек. Об этом со ссылкой на Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий сообщило агентство France Presse .

Около двух тысяч человек до сих пор числятся пропавшими, в том числе 213 иностранцев. Среди них — восемь россиян, с которыми нет связи.

Спасатели продолжают работы, но доступ к некоторым районам затруднен из-за разрушенных дорог и мостов. Местные власти опасаются вспышек инфекций из-за загрязненной воды, сообщили ранее в посольстве России в Непале.

Наводнение разрушило уже 14 гидроэлектростанций в стране. Сотни работников оказались заблокированы в туннелях: входы в них завалило грязью, дороги и мосты оказались серьезно повреждены.

После оползня в одном из районов образовалось озеро, а затем вышло из берегов. Власти Непала и Китая были вынуждены на время приостановить спасательные работы.