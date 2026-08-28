Образовавшееся после оползня в Непале озеро переполнилось и вышло из берегов

Власти Непала и Китая возобновили спасательные операции, до этого ненадолго приостановленные из-за повышения уровня воды в подпрудном озере, образовавшемся после оползня. Об этом сообщило агентство Reuters .

В результате наводнения образовался водоем, который начал переливаться в реки Лхенде Кхола и Тришули. Спасательные работы возобновили, когда выяснилось, что риски, связанные с переполнением озера, поддаются контролю. По данным местных властей, к 28 августа его объем превысил 2,5 миллиона кубометров.

«Это поставило под угрозу районы, пострадавшие от наводнения два дня назад, и вынудило приостановить спасательные работы», — говорится в материале.

В районе Расува на время прекращали операцию с участием вертолетов, а местные жители спешили подняться на холм. Несмотря на возобновление спасработ, риск наводнения сохранится до тех пор, пока подпрудное озеро не высохнет.

Авторы агентства напомнили, что в результате обвала ледника в гималайские горные речные системы хлынул мощный поток камней, льда, грязи и обломков. Погибли по меньшей мере 579 человек в Непале и пять в китайском Тибете.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны сообщило, что в Непале почти вдвое увеличилось число пропавших без вести — 1924 человека. В тибетском уезде Гьиронг пропали без вести как минимум 558 человек, в числе которых 260 иностранцев.

Ранее пресс-служба АТОР сообщала, что в районе наводнения в Непале не было групп туристов из России.