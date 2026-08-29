В районах Расува и Нувакот в Непале стихия разрушила 14 гидроэлектростанций, девять из которых действовали, а пять находились на этапе строительства. Об этом сообщило издание Nepalnews .

По данным Минэнерго, разрушенные объекты имели мощность от 50 до 330 мегаватт. Причиной масштабных разрушений стали потоки воды, сошедшие с горных районов. Высокогорные плотины не выдержали нагрузки, после чего произошел неконтролируемый водосброс.

Гидроэнергетика играет ключевую роль в энергосистеме Непала. Страна располагает значительными водными ресурсами и большими перепадами высот, что позволяет активно развивать гидроэлектростанции. По приведенным данным, суммарная выработка электроэнергии достигает 3,3 гигаватта.

Часть произведенной электроэнергии Непал экспортирует в соседние страны, включая Индию, а через нее — в Бангладеш.

Ранее стало известно, что число жертв наводнения в Непале превысило 500 человек.