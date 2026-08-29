Восемь россиян пропали без вести в районе бедствия на границе Китая и Непала

Восемь граждан России числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Китае.

Информации об их обнаружении на вечер 29 августа не поступало.

Китайские власти организовали для иностранцев в Тибетском автономном районе эвакуацию в Непал по альтернативному маршруту через КПП «Чжанму». При содействии посольства через этот пункт пропуска уже пересекли границу трое россиян.

Еще восемь россиян, которым удалось перебраться в удаленный от рек населенный пункт, приняли решение о самостоятельной эвакуации, сообщили в посольстве России в Непале. Утром они выехали на частном автотранспорте в Катманду и в скором времени должны прибыть в столицу.

Ранее непальское диппредставительство призвало родственников граждан России, которые могли оказаться в зоне бедствия и не вышли на связь, направить официальные обращения о поиске.