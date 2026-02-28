Глава МИД Ирана опроверг гибель верховного лидера Али Хаменеи

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что верховный лидер Исламской Республики жив. Об этом он сообщил телеканалу NBC , комментируя слухи о гибели аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов.

«Насколько мне известно, он жив», — сказал министр.

Он также подтвердил гибель двух командиров, не уточнив их личностей, но заверил, что остальные высокопоставленные чиновники не пострадали.

Ранее израильский 12-й канал со ссылкой на источники сообщал, что вероятность выживания Хаменеи «крайне мала». Reuters подчеркивало, что верховного лидера заранее вывезли из Тегерана в безопасное место. Также источники агентства заявляли об убийстве министра обороны и командующего КСИР, но официального подтверждения эти данные не получили.

Утром 28 февраля США и Израиль начали операцию «Эпическая ярость» против Ирана. Республика нанесла ответные удары по американским базам в регионе.