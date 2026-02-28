США нарастят удары по Ирану

США планируют серию нарастающих ударов по Ирану с перерывами на оценку ущерба

США разработали план нарастающих военных ударов по объектам в Иране, каждый из которых продлится до двух дней. Об этом в социальной сети X сообщил журналист телеканала CNN Джим Скиутто со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«США запланировали серию ударов увеличенной интенсивности с вариантами деэскалации по ходу. Каждый раунд продлится от одного до двух дней с паузами для оценки боевых повреждений и перегруппировки», — написал он.

Утром 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию «Эпическая ярость» против Ирана. Республика в ответ нанесла удары по американским базам в регионе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опровергал гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи в результате массированных ударов, но подтвердил смерть двух командиров, не раскрыв их личности.