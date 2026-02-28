ЦАХАЛ показал кадры атаки на Иран
Израиль показал кадры атаки на объекты на территории Ирана в рамках операции «Рычащий лев». Видео опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля наносит удары по широкому кругу целей на западе Ирана», — указали в ведомстве.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ атаковал резиденцию президента Ирана Масуда Пезешкиана. Всего под удар военных еврейского государства попали порядка 30 объектов.
Тегеран пообещал дать сокрушительный ответ на агрессию Соединенных Штатов и Израиля.
По словам командующего центральным штабом войск ПВО «Хатам-аль-Анбия» генерал-лейтенанта Али Абдоллахи, все американские военные базы в странах Ближнего Востока являются для Ирана законными целями ответных действий.