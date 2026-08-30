Посольство РФ в Никосии: россиян не было на борту затонувшего у Кипра парома

Среди погибших при крушении катамарана FiloJet на севере Кипра не было россиян. Граждане России также не обращались за медицинской помощью, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Никосии.

«В турко-кипрском внешнеполитическом ведомстве нам сообщили, что среди погибших в результате произошедшего кораблекрушения, а также среди пассажиров затонувшего судна, которые обратились за оказанием помощи в медицинские учреждения на севере Кипра, граждан Российской Федерации нет», — информировали в российском диппредставительстве.

Ранее президент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Туфан Эрхюрман сообщил о результатах поисково-спасательной операции. С затонувшего катамарана спасен 241 человек, но поиски еще продолжаются — ищут еще 18 жертв кораблекрушения.

Связь с катамараном пропала через 35 минут после начала рейса. Судно опрокинулось и затем затонуло на глубине 514 метров. По словам одного из выживших пассажиров, капитан и члены экипажа первыми покинули паром, бросив людей на произвол судьбы.