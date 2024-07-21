«Черный день для Зеленского». В Совфеде оценили решение Байдена о выходе из предвыборной гонки

Решение президента США Джо Байдена сняться с предвыборной гонки стало черным днем для украинского лидера Владимира Зеленского и Европы, а демократы не факт, что ее вытянут. Об этом заявил РИА «Новости» первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Сегодня черный день для [Владимира] Зеленского и Европы, они не любят Трампа», — сказал сенатор.

Байден заявил 21 июля, что выходит из президентской гонки, поддержав при этом кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

В России уже оценили заявление американского лидера. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова его высмеяла, отметив, что Байден не уточнил, куда именно он вышел.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что вероятное выдвижение демократами кандидатуры Хиллари Клинтор поставит США на грань гражданской войны, так как ее ненавидит больше половины страны, а она сама «готова вцепиться в глотку» экс-президенту Дональду Трампу.

Выборы главы государства пройдут в ноябре.

Ранее пользователи Сети вспомнили предсказание ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что в 2024 году выборов в США не будет. Тогда он сказал, что у Трампа не получится спасти Америку, потому что ни выборов, ни страны не будет.