Пушков спрогнозировал будущее США после выдвижения Клинтон
Пушков: выдвижение Клинтон приблизит США к грани гражданской войны
Возможное выдвижение демократами кандидатуры Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента США поставит страну на грань гражданской войны. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.
«Пошли настойчивые слухи, что на Демократическом съезде в начале августа кандидатом в президенты от демократов будет выдвинута Хиллари Клинтон», — написал он.
По словам политика, «глобализаторы, интервенционисты и гегемонисты не намерены сдаваться». Пушков напомнил, что Хиллари ненавидит больше половины населения Америки, а в борьбе за власть она «готова вцепиться в глотку [экс-президенту США Дональду] Трампу, что поставит США на грань гражданской войны».
В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил об отказе от борьбы за переизбрание на второй срок от Демократической партии. После выхода из президентской гонки он предложил поддержать кандидатуру Камалы Харрис и «победить Трампа».