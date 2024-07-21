Пушков спрогнозировал будущее США после выдвижения Клинтон

Возможное выдвижение демократами кандидатуры Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента США поставит страну на грань гражданской войны. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

«Пошли настойчивые слухи, что на Демократическом съезде в начале августа кандидатом в президенты от демократов будет выдвинута Хиллари Клинтон», — написал он.

По словам политика, «глобализаторы, интервенционисты и гегемонисты не намерены сдаваться». Пушков напомнил, что Хиллари ненавидит больше половины населения Америки, а в борьбе за власть она «готова вцепиться в глотку [экс-президенту США Дональду] Трампу, что поставит США на грань гражданской войны».

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил об отказе от борьбы за переизбрание на второй срок от Демократической партии. После выхода из президентской гонки он предложил поддержать кандидатуру Камалы Харрис и «победить Трампа».