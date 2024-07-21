Захарова высмеяла слова Байдена о выходе из президентской гонки

Захарова: Байден заявил о выходе из президентской гонки, но не уточнил — куда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена об отказе бороться за переизбрание на второй срок от Демпартии. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», — написала дипломат.

До этого Байден написал в официальном письме, размещенном в соцсетях, что решил снять свою кандидатуру и сосредоточиться на исполнении президентских обязанностей до конца своего срока якобы в интересах Демпартии и страны.

При этом американские СМИ ранее сообщили о поездке его супруги Джилл в Париж, где она планировала собрать средства на предвыборную кампанию своего мужа. Сам сбор должен организовать бывший посол США в Евросоюзе Тони Гарднер.

Ранее соратник экс-главы Белого дома Дональда Трампа Джей Ди Вэнс призвал Байдена уйти в отставку до выборов, подчеркнув, что если он не способен участвовать в президентской гонке, то и служить не сможет.