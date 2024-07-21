В Сети вспомнили пророчество Жириновского о выборах в США

Жириновский предсказал, что в 2024 году выборов в США не будет

Ныне покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что в 2024 году выборов в Соединенных Штатах не будет. Пользователи вспомнили о его словах на фоне снятия кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с предвыборной гонки. Фрагмент выступления Жириновского опубликовали на YouTube.

В января 2022 года Жириновский во время выступления с трибуны Госдумы произнес свое последнее пророчество по поводу США.

«Не удастся тебе [Дональд] Трамп спасти Америку, ибо выборов в 2024 году в Америке не будет. Потому что Америки не будет», — сказал он.

Также он пророчил США полный распад. Причиной этому политик называл межнациональные конфликты, которые усугубятся на фоне экономического кризиса.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский известен своими политическими предсказаниями. Один из его прогнозов касался украинского конфликта. По его мнению, кризис разрешится в 2024 году.