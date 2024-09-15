Запад привел президента Молдавии Майю Санду к власти в качестве «терминатора» по аналогии с Владимиром Зеленским на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это такой внедренный человек-терминатор, таких людей внедряли западники неоднократно», — отметила она.

Захарова добавила, что у подобных политиков, казалось бы, есть все необходимое: паспорта своих государств, знание языка и понимание культурных особенностей. Однако их скрытые действия оказываются противоречивыми.

«Они (политики — прим. ред.) реально подрывают все эти основы», — подчеркнула дипломат.

Ранее власти Молдавии обвинили местную православную Церковь в связях с Россией, угрожающих национальной безопасности страны. Священников призвали воздержаться от участия в любой деятельности и «заниматься только усмирением плоти и постами».

Позже стало известно, что США использовали Молдавию для вывоза биоматериалов с Украины. Об этом рассказал генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, только за последние два года американские специалисты совершили более 2000 подобных рейдов.