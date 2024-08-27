США использовали Молдавию для вывоза биоматериалов с Украины

Минобороны: США вывозили биоматериалы с Украины через Молдавию

Компании, подконтрольные президенту Молдавии Майе Санду, обеспечивали вывоз биоматериалов с Украины на Запад. Только за последние два года американские специалисты совершили более 2000 подобных рейдов. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

«С августа 2022 года по май 2024 года США вывозили образцы биоматериалов с Украины через Молдавию более двух тысяч раз», — уточнил Кириллов.

Он отметил, что США активно стали включать в схему транспортировки Молдавию и Румынию, чтобы скрыть конечного получателя и отвести подозрения от правительства США и американской военно-биологической программы.

«Включение Молдавии и Румынии в схему транспортировки можно рассматривать как начало крупномасштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в США», — добавил генерал-лейтенант.

По его словам, сопровождение биологических грузов обеспечивают логистические компании «Гамма Логистик» и «АэроТрансКарго», подконтрольные президенту Молдавии Майе Санду, а также кишиневские медучреждения и западные посреднические организации.

На брифинге генерал-лейтенант также сообщил, что Украина получила около 500 тонн триэтаноламина, который можно использовать для создания боевого отравляющего вещества — азотистого иприта.

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