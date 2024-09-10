В Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Россией

Власти Молдавии обвинили МПЦ в связях с Россией и угрозе нацбезопасности

Молдавия обвинила местную православную церковь в связях с Россией, назвав это серьезной угрозой национальной безопасности страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеобращение президента Майи Санду, которое она адресовала священникам.

Санду в своем заявлении призвала священников воздержаться от участия в любой деятельности, заниматься только усмирением плоти и постами. По ее словам, иное ведет к «дестабилизации ситуации в стране», что строго карается законом.

«Я призываю держаться подальше от политики и позволить гражданам выбирать, что они хотят. Пусть священники занимаются продвижением христианской нравственности и способствуют миру в нашем обществе», — сказала президент.

Обращение Санду прозвучало после того, как группа молдавских клириков посетила Москву, где совершила паломничество по святым местам. Провластные молдавские СМИ после этого опубликовали материалы, что священникам якобы вручили банковские карты, на которые будут перечисляться «пожертвования» и «зарплаты от РПЦ». Клирики якобы взамен должны вести кампанию против Санду и референдума по вступлению в Евросоюз. Бизнесмена Илана Шора, лидера блока «Победа», обвинили в финансировании такого паломничества.

Руководство МПЦ оценило эти материалы словами «прискорбно и отвратительно», отметив, что духовенство для властей страны, видимо, стало «врагом номер один».

Ранее жители Молдавии выступили против объединения с Румынией.