Бывшего начальника генштаба армии Молдавии обвинили в госизмене

Бывшему начальнику Генерального штаба Национальной армии Молдавии Игорю Горгану предъявили обвинение в государственной измене. Такое заявление сделал пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам Эмиль Гайтур в эфире телеканала ТВ-8 .

«Лицу, фигурирующему в ранее объявленном Прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам деле, присвоен статус обвиняемого», — сообщил он.

Расследование уголовного дела продолжается. Горган имеет право на презумпцию невиновности до тех пор, пока его вина не будет доказана в судебном порядке.

Ранее Генпрокуратура Молдавии пригрозила блоку оппозиции «Победа» статьей о госизмене. Его основателя Илана Шора обвиняют в уголовном деле о выводе из банковской системы республики одного миллиарда долларов.

С 2017 года бизнесмен не живет в стране. Кроме того, Шор призывал политиков постсоветских стран объединиться вокруг президента России Владимира Путина.