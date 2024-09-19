Бывшего начальника генштаба армии Молдавии обвинили в госизмене
Экс-начальнику генштаба Молдавии Горгану выдвинули обвинение по делу о госизмене
Бывшему начальнику Генерального штаба Национальной армии Молдавии Игорю Горгану предъявили обвинение в государственной измене. Такое заявление сделал пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам Эмиль Гайтур в эфире телеканала ТВ-8.
«Лицу, фигурирующему в ранее объявленном Прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам деле, присвоен статус обвиняемого», — сообщил он.
Расследование уголовного дела продолжается. Горган имеет право на презумпцию невиновности до тех пор, пока его вина не будет доказана в судебном порядке.
Ранее Генпрокуратура Молдавии пригрозила блоку оппозиции «Победа» статьей о госизмене. Его основателя Илана Шора обвиняют в уголовном деле о выводе из банковской системы республики одного миллиарда долларов.
С 2017 года бизнесмен не живет в стране. Кроме того, Шор призывал политиков постсоветских стран объединиться вокруг президента России Владимира Путина.