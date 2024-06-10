Молдавский политик призвал объединиться вокруг Путина
Шор: политики постсоветских стран должны объединиться вокруг Путина
Политики постсоветских стран, а также лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал лидер молдавской оппозиции Илан Шор РИА «Новости».
«Я считаю, что мы, разные лидеры общественных мнений, политики постсоветских стран должны объединиться вокруг Владимира Владимировича и продвигать то, что он говорит. Потому что он говорит правильные вещи, к которым мы стремимся», — объяснил свою позицию политик.
Илан Шор — лидер оппозиционного молдавского блока «Победа». Он последовательно выступает против евроинтеграции и за укрепление отношений с Россией. В мае этого года Шор стал гражданином России.
Позже он допустил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства. По его словам, это государство — территория беззакония.
На родине членам блока «Победа» пригрозили уголовным делом о госизмене. Самого Шора молдавские правоохранители обвинили в выводе из банковской системы миллиарда долларов.