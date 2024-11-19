«Была перестрелка». Бжания рассказал о попытке штурмовать МВД Абхазии

Участники беспорядков в Абхазии предприняли попытку захватить здания государственного телевидения, службы безопасности и МВД Абхазии. Президент республики Аслан Бжания сообщил об этом Первому каналу .

«Сегодня ночью была попытка проникнуть на государственное телевидение, в ряд других учреждений, была перестрелка. Была попытка оказать давление, проникнуть в комплекс зданий МВД и службы государственной безопасности», — сказал он.

Бжания после попыток штурма обратился к силовикам. Он призвал их предотвратить захват, но действовать в соответствии с воинским уставом.

Оппозиция Абхазии призвала отправить руководство силовых ведомств в отставку и призвало назначить премьер-министром своего кандидата. Переговоры с властями прошли в здании Минобороны.