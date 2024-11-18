Власти Абхазии вышли на переговоры с оппозицией

Представители оппозиции и действующие власти Абхазии встретились для переговоров в здании Министерства обороны республики для обсуждения дальнейшей ситуации по выходу из кризиса, который охватил страну после акций протеста. Об этом сообщил Telegram-канал «Республика» .

По данным авторов, оппозиционные силы представили руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, депутат парламента Кан Кварчи и председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба.

Правительство Абхазии направило для диалога вице-президента Бадру Гунбу, главу государственного таможенного комитета Отара Хецию и члена общественной палаты Давида Пилию.

«Переговоры начались», — говорится в сообщении.

Премьер-министр республики Александр Анкваб в беседе с журналистами заявил, что переговоры проходили на протяжении всего понедельника, 18 ноября.

«Надеюсь, в итоге будет информация, которая будет интересна для наших граждан», — привел заявление главы правительства Абхазии «Интерфакс».

Протесты в Абхазии начались на прошлой неделе после внесения на рассмотрение в парламент проекта инвестиционного соглашения с Россией. Документ предусматривал чрезвычайно низкие налоги для российских компаний, готовых вложить свои средства в развитие проектов на территории республики.

Оппозиционные силы назвали соглашение невыгодным и вышли на акции протеста, в ходе которых захватили здание парламента. В своих требованиях они потребовали отставки действующего президента республики Аслана Бжании и проведения новых выборов. После требования выросли до отставки всего правительства.