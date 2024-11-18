Неизвестные в Абхазии попытались захватить здание телерадиокомпании

Группа неизвестных попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме. Охранники были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, чтобы отогнать непрошенных гостей. Об этом сообщили в инфоцентре президента Абхазии.
«После полуночи, 18 ноября 2024 года произошел инцидент у здания Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК). К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием», — написали представители инфоцентра.
Выстрелы охранников позволили стабилизировать обстановку и предотвратить эскалацию конфликта.
Накануне участники протестов в Абхазии начали разбирать забор у правительственного здания. Ограждения распиливали болгарками и другими подручными средствами.
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