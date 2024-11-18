Оппозиция в Абхазии предложила властям компромисс

Оппозиция в Абхазии предложила своего кандидата на пост премьера

Участники акции протеста согласятся с назначением исполняющим обязанности президента республики нынешнего вице-президента при условии, что второй пост в государстве займет кандидат от оппозиции. Такое заявление сделал лидер протестующих, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, его слова привело РИА «Новости» .

«Впереди выборы. <…> Если мы принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остается действующий вице-президент, то тогда кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьера назначается человек от нас, компромиссная личность», — заявил Ардзинба.

Оппозиция также потребовала, чтобы все руководители силовых структур покинули свои посты.

Ранее протестующие не согласились на предложение президента Абхазии Аслана Бжании о проведении досрочных выборов.