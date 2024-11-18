Абхазская оппозиция призвала к отставке руководителей силовых ведомств

После переговоров с властями Абхазии оппозиция настаивает на уходе руководителей силовых ведомств страны в отставку. Об этом РИА «Новости» сообщил один из лидеров оппозиции Леван Микаа.

«В отставку должен уйти весь кабинет министров, далее назначат новых руководителей. Для нас неприемлемое условие, чтобы действующие министры возглавляли силовой блок», — сказал он.

Микаа добавил, что оппозиционные силы согласны с тем, что государством до ближайших выборов будет управлять вице-президент Бадра Гумба.

«Мы со своей стороны идем на компромисс и соглашаемся на условие назначить Бадру Гумбу исполняющим обязанности президента. Сейчас он находится на посту вице-президента, такое предложение одобряют далеко не все, но мы готовы на него, чтобы снять политическое напряжение», — добавил оппозиционер.

Ранее протестующие не согласились на предложение действующего президента Абхазии Аслана Бжании о проведении досрочных выборов.