Бундесвер начал искать способы переброски войск НАТО на восток

Бундесвер начал переговоры с логистическими и транспортными компаниями относительно возможности переброски войск НАТО на восток. Об этом сообщила газета Handelsblatt .

Германия обратилась за поддержкой к компаниям Lufthansa, Rheinmetall и Deutsche Bahn. Речь идет о перевозке военнослужащих, техники и боеприпасов.

«Потребности армии сосредоточены на ее логистических возможностях <…> в случае нападения России на территорию НАТО», — отметили в публикации.

Ранее стало известно, что три страны в Европе сосредоточились на подготовке к «новой войне». Помимо Германии, на этом сконцентрировались во Франции и Великобритании.

Также государства-члены ЕС и Великобритания запланировали подписать соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.