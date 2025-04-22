Бундесвер начал искать способы переброски войск НАТО на восток

Handelsblatt: Германия прорабатывает возможность переброски войск НАТО на восток

David Young
Фото: David Young/www.globallookpress.com

Бундесвер начал переговоры с логистическими и транспортными компаниями относительно возможности переброски войск НАТО на восток. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

Германия обратилась за поддержкой к компаниям Lufthansa, Rheinmetall и Deutsche Bahn. Речь идет о перевозке военнослужащих, техники и боеприпасов.

«Потребности армии сосредоточены на ее логистических возможностях  <…> в случае нападения России на территорию НАТО», — отметили в публикации.

Ранее стало известно, что три страны в Европе сосредоточились на подготовке к «новой войне». Помимо Германии, на этом сконцентрировались во Франции и Великобритании.

Также государства-члены ЕС и Великобритания запланировали подписать соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.

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