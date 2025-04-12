Три страны в Европе сосредоточились на подготовке к «новой войне»

Евроатлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к «новой войне». Во главе этого процесса стоят три государства, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

«Все усилия этого евроатлантического сообщества сконцентрированы на подготовку к новой войне. И Германия вместе с Францией и Великобританией — во главе этого», — подчеркнул дипломат.

По его словам, евроатлантические структуры создавались с целью обеспечения безопасности, но теперь потерпели крах. Пример такой структуры — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметил Лавров. Он назвал Евросоюз частью евроатлантической политики, которая включает продвижение НАТО на юг и восток.

Глава МИД в рамках форума назвал единственный способ решить украинский конфликт. Для этого надо устранить его первопричину, в том числе втягивание Украины в НАТО.