Евросоюз и Великобритания раскрыли планы о подготовке пакта о безопасности

Страны Евросоюза и Великобритания запланировали подписать соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Об этом газете Financial Times (FT) сообщили источники среди дипломатов ЕС.

По данным издания, подписание документа произойдет на саммите Евросоюза 19 мая. Поводом для этого послужили недавние высказывания президента США Дональда Трампа в отношении сотрудничества с союзниками по НАТО и его переговоры с Россией.

«Глобальные беспорядки, вызванные действиями администрации Трампа, усиливают решимость Брюсселя подписать с Лондоном пакт об обороне и безопасности, который позволит британским компаниям участвовать в совместных закупках вооружений», — сообщили собеседники FT.

Помимо заключения соглашения, страны также обсудят возможность объединить силы для обеспечения безопасности Украины после возможного мирного соглашения.

Накануне австрийская газета Exxpress сообщила, что европейские лидеры запаниковали из-за планов Трампа по выводу тысяч американских военнослужащих из стран НАТО.