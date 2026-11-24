СМИ узнали о закупке Британией поддельной взрывчатки для Украины
FT: Британия закупила для Украины поддельную взрывчатку C-4
Флагманское подразделение Минобороны Великобритании по поставкам вооружений Киеву закупила для Украины тонны поддельной взрывчатки C-4. Об этом сообщила газета Financial Times.
Британское оборонное ведомство заключило контракт на поставку сотен тонн военного взрывчатого вещества C-4 с американской компанией Tripwire South LLC. Но бизнесмен из Пенсильвании поставил более дешевую взрывчатку, не содержащую гексоген (RDX) и предназначенную для коммерческих целей.
Товар направляли для создания ударных беспилотников для Украины. В британском министерстве проверили первую же партию, нашли в ней только пентрит (PETN) без следов RDX, но сочли ее пригодной и претензий не высказали.
В Tripwire South утверждают, что состав взрывчатки соответствовал заявленному и угрожают судебным иском против FT.
Ранее Киев потребовал от стран Запада передать ВСУ 10% запасов ракет-перехватчиков.