Торнадо на юге Франции повредил около 300 домов и ранил 41 человека

Мощный торнадо повредил более 300 домов на юге Франции

Торнадо обрушился на коммуну Помас в департаменте Од на юге Франции, повредив около 300 домов. В результате стихии пострадал 41 человек, сообщает издание Le Figaro .

Смерч прошел по населенному пункту в понедельник, сорвав крыши зданий, выбив окна и повалив деревья. Некоторые дома получили серьезные повреждения. В больницы доставили не менее 15 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Стихия также повредила линии электропередачи. В департаменте Од без электричества утром во вторник оставались тысячи домов. Поваленные деревья затруднили движение по дорогам.

К ликвидации последствий привлекли более 120 пожарных и спасателей. Специалисты разбирают завалы и проверяют поврежденные здания. Для жителей, чьи дома пострадали, организовали пункты временного размещения.

По данным метеорологов, торнадо сформировался на фоне мощного грозового фронта, который пришел в регион после периода аномальной жары и засухи. Непогода сопровождалась ливнями и сильным градом.

Из-за последствий шторма также отменили третий этап велогонки «Вуэльта Испании», маршрут которой должен был пройти через пострадавший департамент.

Ранее буря повалила четыре самолета в аэропорту Форли в Италии.