Пережившая смертную казнь американка Пайк пожаловалась на сильные боли

Осужденная за убийство американка Криста Пайк спустя месяц после неудавшейся казни продолжает испытывать сильные боли. Женщина, которой в тюрьме штата Теннесси дважды ввели смертельный препарат, раскритиковала действия сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщил ABC со ссылкой на заявление ее адвокатов.

Пайк рассказала, что у нее болят руки, кисти и горло, а разговаривать по-прежнему трудно.

«Боль не только физическая. Боль в моем сознании и в моей душе», — говорится в заявлении американки.

Она также выразила возмущение некомпетентностью людей, отвечавших за исполнение приговора.

Казнь попытались провести 30 сентября в тюрьме Нэшвилла. Несмотря на введение двух доз препарата, Пайк осталась жива.

Смертный приговор Пайк вынесли за жестокое убийство одноклассницы в 1995 году. Она могла стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за два столетия. О том, как и за что пытались убить американку, вспоминал 360.ru.