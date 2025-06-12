Более 290 человек погибли в авиакатастрофе в Индии

В результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в западной части Индии погибли более 290 человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщило агентство Reuters .

Речь идет как о погибших, находившихся на борту лайнера, так и на земле, поскольку самолет упал на жилой район.

Самолет, следовавший в Лондон и перевозивший 242 пассажира, потерпел крушение вскоре после взлета в Ахмадабаде. Трагедия стала одной из самых страшных авиакатастроф в истории страны. Ранее появились первые списки опознанных погибших пассажиров.

Причиной крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии могла стать ошибка пилота, сообщил 360.ru глава Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. По другой версии, лайнер мог рухнуть из-за столкновения с птицами.

Аэропорт возле места авиакатастрофы в Индии приостановил работу. Спустя несколько часов его снова открыли.