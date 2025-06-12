Появился список жертв крушения Dreamliner

Появились первые списки опознанных погибших пассажиров, летевших из Ахмадабада в Лондон на самолете авиакомпании Air India. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По его данным, перечень обнародовала городская полиция. На фото видно, что опознали 25 человек: 22 мужчины и трех женщин. Многим из них исполнилось не более 20 лет.

Всего на борту лайнера Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 бортпроводников. Большую часть пассажиров составляли индийцы. Также там находились 53 гражданина Великобритании, семь — Португалии, и один — Канады.

По данным агентства ANI, выжил один человек, его госпитализировали. Причины авиакатастрофы выясняются.