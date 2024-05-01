Более 200 демонстрантов задержали в Стамбуле после нападения на полицейских | 360°

01 мая 2024, 17:28
Более 200 демонстрантов задержали в Стамбуле после нападения на полицейских
Ерликая: в Стамбуле задержали 210 демонстрантов после стычек с полицией
Стамбульские полицейские задержали 210 человек, пытавшихся прорваться на закрытую площадь Таксим и нападавших на правоохранителей. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.
Тысячи демонстрантов, несмотря на запрет митингов, собрались в парке Сарачхане, собираясь дойти пешком до площади Таксим. Полицейский кордон полностью перекрыл движение, начались стычки. Силовики разогнали участников мероприятия с помощью слезоточивого газа.
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«В Стамбуле задержаны 210 человек, пытавшихся идти к площади Таксим, несмотря на предостережения, и нападавших на полицейских», — написал Ерликая.
В центре города ограничили транспортное движение, даже для пешеходов проходы перекрыли железными ограждениями.
Очередной митинг оппозиции против закона об иноагентах начался в Тбилиси вечером 30 апреля. Стражи правопорядка с помощью водометов начали разгонять протестующих, спецназ применил против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Более 60 участников митинга задержали за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции.
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