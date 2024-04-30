Спецназ применил резиновые пули для разгона митинга у парламента в Тбилиси | 360°

Мир 30 апреля 2024, 23:37 Спецназ применил резиновые пули для разгона митинга у парламента в Тбилиси РИА «Новости»

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В Тбилиси силы правопорядка с помощью водометов начали разгонять протестующих против принятия закона об иноагентах у парламента Грузии. Об этом сообщил сайт Newsgeorgia.

Спецназ использовал против участников акции слезоточивый газ и резиновые пули.

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Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался у здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.

Ранее комитет по юридическим вопросам парламента поддержал во втором чтении закон об иноагентах. Однако во время рассмотрения проекта между представителями правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиции состоялись острые дебаты.