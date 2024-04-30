Очередной митинг оппозиции против закона об иноагентах начался в Тбилиси | 360°

Мир 30 апреля 2024, 19:46 Очередной митинг оппозиции против закона об иноагентах начался в Тбилиси Pxhere

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Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался вечером 30 апреля у здания грузинского парламента в Тбилиси. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», митингующие начали перекрывать движение.

Демонстрацию запланировали на 20:00 — 19:00 по московскому времени. На акцию пришло много людей с флагами Грузии и Евросоюза. Территорию перед посольством начали заполнять люди, однако их меньше, чем на митинге в поддержку законопроекта об иноагентах, отметил корреспондент.

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«Полиция бездействует, но полицейских много рядом со зданием парламента. Сам вход в законодательный орган Грузии перекрыт», — написали авторы материала.

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал во втором чтении закон об иноагентах. Однако во время рассмотрения проекта между представителями правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиции состоялись острые дебаты.

Ранее в Тбилиси на акции против закона об иностранных агентах у здания парламента начались столкновения между полицейскими и протестующими. Силовикам пришлось применить перцовый газ.